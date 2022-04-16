شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسي دولية (15).. عادل إبراهيم مصطفى أسطورة المصارعة المصرية بالمحافل العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، في انتزاع مناصب عالمية في الاتحاد الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها في الجلوس على أعلى الكراسي وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، ما جعل أسمائهم تلمع في هذه الاتحادات، وتساهم أيضا في تطوير اللعبة بمصر وتساهم في استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية ما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية في العالم.

بطل الحلقة الخامسة عشر من سلسلة رياضيون مصريون على كراسي دولية، هو عادل ابراهيم مصطفي وهو بطل مصارعة وأحد اساطير اللعبة من مواليد 1930 و توفي 2005 وهو أيضا نجل البطل الاوليمبي ابراهيم مصطفي

شارك عادل ابراهيم مصطفي كلاعب في اولمبياد لندن 1948 وكان اصغر لاعب ف البعثة المصرية و اولمبياد هلسنكي 1952، وفي عام 1951 حصل على الميدالية الذهبية لدورة العاب البحر المتوسط الاولي.

عقب الاعتزال اتجه عادل ابراهيم مصطفي للتحكيم وتتدرج فية حتى اصبح نائب رئيس لجنة الحكام الدولية منذ عام 1972 حتى 2004.

شارك عادل ابراهيم مصطفي كحكم فى عدة دورات بالأولمبياد منها:

ميونخ 1972

مونتريال 1976

موسكو 1980

لوس انجلوس 1984

سول 1988

عام 1987حصل علي الصافرة الذهبية كاحسن حكم ف العالم، وانضم لعضوية المكتب التنفيذي عن طريق الانتخابات الحرة لدول العالم كلها عام 1988 اثناء اولمبياد سول.

ثم اعيد الانتخاب عام 1994 ثم اعيد الانتخاب للمرة الثالثة في اولمبياد سيدنى 2000 وتقلد منصب نايب ريس الاتحاد الدولي حتى وفاتة عام 2005.

في عام 2004 اثناء دورة اثينا. انضم كاول حكم لقاعه الشرف و متحف العظماء للاتحاد الدولي للمصارعه، وعام 2000 تقلد منصب ريس الاتحاد العربي للمصارعه حتى وفاتة.