موعد قمة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه مانشستر سيتي، نظيره، ليفربول، في الرابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل مانشستر سيتي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه الكبير على مضيفه فريق ساوثهامبتون بنتيجة 4 – 1، فيما تأهل فريق ليفربول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب تحقيق فوزا صعبا على مضيفه نوتينجهام فورست، بنتيجة 1-0.

ويدخل فريقا مانشستر سيتي وليفربول من أجل فرض السيطرة والتأهل لنهائي الكأس، والذى سيلاقي فيه الفائز من مواجهة تشيلسي وكريستال بالاس اللذان يلتقيان غدا الأحد.

كان ليفربول التقى بنظيره فريق مانشستر سيتي الأحد الماضي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بينهما بهدفين لكل منهما.

التشكيل المتوقع

وقالت تقارير صحفية إنجليزية، إن الإسباني بيب جوارديولا مدرب سيتي، استقر على التشكيل الذي سيضم على الأرجح كلا من: ستيفن وجواو كانسيلو وستونز وإيمريك لابورت وأكي وبرناردو سيلفا ورودري وإلكاي جوندوجان ورياض محرز ورحيم ستيرلنج وجاك جريليش.

في المقابل، سيخوض الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول المباراة، بتشكيل سيضم أليسون بيكر وألكسندر أرنولد وكونات وفيرجيل فان ديك وأندي روبرتسون وهندرسون وفابينيو وتياجو ومحمد صلاح وساديو ماني ودياز.

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD Premium 1، بتعليق: حسن العيدروس.