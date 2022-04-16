موعد مباراة الأهلي والرجاء اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره الرجاء المغربي، في العاشرة مساء اليوم السبت، على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الإياب يوم 22 أبريل على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان المارد الأحمر قد بلغ المحطة الإقصائية بعدما حصد وصافة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف صن دوانز الجنوب أفريقي والمتصدر برصيد 16 نقطة.

فيما حسم العملاق المغربي صدارة المجموعة الثانية بعدما جمع 15 نقطة جعلته مبتعدًا عن وفاق سطيف الجزائري الوصيف والذي يمتلك 9 نقاط.

التكشيل المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل موسيمانى اللقاء بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- على معلول- محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- قفشة

خط الهجوم: حسين الشحات- أحمد عبدالقادر- محمد شريف.

القنوات الناقلة

وتنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورت بريميوم 3 والتي ستوفر تغطية خاصة للديربي العربي المنتظر وذلك بتواجد فقرات فنية تضم أبرز النجوم البارزين.

وتنقل قناة On Time Sports من خلال ترددها الأرضي، مباراة الأهلي والرجاء المغربي، حيث أنها تقام على الأراضي المصرية، ولهذا يحق بثها على أحد التردادت الأرضية، وفقا للقوانين الدولية المنظمة للفيفا.