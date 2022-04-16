شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأندية المتأهلة لدورى المحترفين لكرة اليد بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريقا العبور والقناة فى استكمال مربع الوصول إلى دورى محترفين كرة اليد للموسم الجديد 2022 / 2023، بعدما فاز الأول علي نظيره طنطا في ثاني مباريات المرحلة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد تأهل جزيرة الورد ودلفى مؤخرا، بينما فاز القناه بنتيجة 27 / 24 على الإسماعيلى.

وكان العبور قد فاز علي الإسماعيلي بنتيجة (23/24) في أولي مباريات الدورة، ويلعب اليوم مع القناة في أخر المباريات بالمجموعة الأولي والتي تضم أندية : العبور – الإسماعيلي – طنطا - القناة وتقام بالمدينة الشبابية ببور سعيد.

ويضم فريق العبور : إبراهيم محمد محمود – حاتم أشرف صلاح الدين – محمد أحمد السيد – محمود محمد أحمد – أحمد محمد عبدالفتاح – محمود محمد فكري – محمد مصطفي محمد – أحمد سيد أحمد عواد – محمد وليد حسيني – أحمد سامي عبدالرؤوف – محمد مصطفي محمد علي – زياد محمود محمد – يوسف محمود محمد – أحمد أشرف حميد – محمود عادل عبدالرحيم – محمود محمد إسماعيل – نبيل حسام الدين – أحمد عبدالعزيز حسن – محمود بهاء الدين عبدالقادر – عبدالرحمن أحمد محمود – محمد مصطفي شحاته – عمر أيمن محمد منير – محمد سمير .

صعد فريق رجال كرة اليد بنادى جزيرة الورد إلى دورى المحترفين بالموسم الجديد، بعد التعادل مع حدائق الأهرام بنتيجة 24/24 فى إطار الجولة الختامية بتمديد الصعود للمجموعة الثانية، خاصة فى ظل تصدر الترتيب برصيد 8 نقاط، فيما تأهل فريق دلفى بالفوز على الداخلية 21/20 ورفع رصيده إلى 7 نقاط.