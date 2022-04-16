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قصة صور .. موسيماني يفتش عن الفوز السابع على أندية المغرب أمام الرجاء

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القاهرة - سامية سيد - تحد جديد يخوضه النادي الأهلي في العاشرة مساء، عندما يستضيف نظيره الرجاء المغربي، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، خلال اللقاء الذي يقام على استاد السلام، في سهرة رمضانية لا تقبل التهاون من لاعبي القلعة الحمراء الذين يدافعون عن اللقب الذي يحمله الفريق الأحمر في أخر نسختين.

ويمتلك بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، تاريخاً حافلاً في مواجهة أندية المغرب بشكل عام، سواء خلال تواجده على رأس الإدارة الفنية لصن داونز في وقت سابق، أو تواجده في الوقت الحالي بالأهلي.

وسبق للمدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، أن تقابل مع أندية المغرب، في 14 لقاء، 10 مرات وهو مدرب في صن داونز و4 مرات وهو مدربا للأهلي.

ويعتبر الوداد المغربي، كثر الأندية المغربية التي واجهها موسيماني خلال مسيرته التدريبية، حيث التقى بالفريق المغربي 12 مرة، 10 مرات وهو على رأس الإدارة الفنية لصن داونز ومرتين خلال تواجده بالأهلي.

وحقق موسيماني 6 انتصارات على الأندية المغربية، فيما تعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات أخرى، غير أن الجنوب أفريقي لم يتذوق الهزيمة مع الأهلي حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة كانت على حساب الرجاء بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1/1.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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