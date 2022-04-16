التشكيل المتوقع لقمة ليفربول ومانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

يلتقي ليفربول في مباراة جديدة مع مانشستر سيتي لكن هذه المرة ضمن نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم السبت على ستاد ويمبيلي.

تأتي المباراة بعد أسبوع واحد من لقاء الدوري الإنجليزي بين الفريقين والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

ومن المتوقع أن يشارك محمد صلاح بشكل أساسي مع ليفربول في مباراة اليوم بعدما تواجد بين البدلاء في لقاء دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانترا.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جون ستونز، إيمريك لابورت، ناثان أكي.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، إيلكاي جوندوجان.

الهجوم: جابرييل جيسوس، رحيم ستيرلينج، جاك جريليش.