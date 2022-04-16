التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على بعض ملامح تشكيل الفريق لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي مساء اليوم السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

إذا يستعد موسيماني للساعات الأخيرة قبل المباراة، فقد بات في حيرة حول أمرين، الأول إمكانية مشاركة محمد مجدي "أفشة" بعدما أصبح في كامل الجاهزية للمباراة، أو اللعب بثلاثي وسط ملعب ضمن طريقة 4-3-3.

والجانب الثاني المحير بالنسبة لموسيماني، هو إمكانية الدفع بعلي معلول أساسيًا أو الاعتماد على محمود وحيد.

وجاء التشكيل المتوقع كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبدالمنعم، أيمن أشرف، علي معلول (محمود وحيد).

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج (محمد مجدي أفشة).

خط الهجوم: بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، محمد شريف.