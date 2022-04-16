شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار محترف.. هانى رمزى "صخرة" تحطمت أمامها هيبة مهاجمى سويسرا وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة".. مقولة تنطبق على كل لاعب مصرى نجح فى الوصول للعالمية ووضع اسمه بين الكبار ورفع علم مصر فى المحافل الأوروبية والعالمية، ولم يكن يتخيل أكثر المتفائلين أن الدورى المصرى سيخرج منه لاعب كرة قدم يتألق فى الملاعب العالمية وينافس نجوم العالم.

ونستعرض خلال شهر رمضان مشوار محترف مصرى من الذين رفعوا اسم مصر عالياً فى جميع المحافل الدولية، وسنتحدث فى هذا اليوم عن هانى رمزى نجم النادى الأهلى والمنتخب السابق.

بداية المسيرة

هانى رمزى من موالد 10 مارس 1969 بحى عابدين بالقاهرة، وبدأ مسيرته الكروية داخل جدران النادى الأهلي، بل وتم اختياره عن طريق الكابتن مصطفى يكن.

وتدرج هانى فى قطاع الناشئين بالنادى ولعب للمنتخبات الوطنية حتى أصبح قائد منتخب الشباب تحت 17 عامًا تحت قيادة أحمد رفعت، وبعدها بعام واحد فقط قرر محمود الجوهرى الاعتماد على اللاعب الشاب فى تصفيات كأس العالم وكان أحد اللاعبين الذين ساهموا فى الوصول لمونديال إيطاليا عام 1990.

كأس العالم بوابة الاحتراف

وخلال كأس العالم لفت هانى رمزى الأنظار إليه بشدة وكان حينها فى الـ20 فقط من عمره، ليقرر نادى نيوشاتل السويسرى التعاقد معه ليصبح أصغر محترف مصرى فى التاريخ، بل وأطلق عليه مدرب الفريق السويسرى لقب الصخرة نظرًا لقوته الكبيرة وصلابته الدفاعية.

وانتقل هانى رمزى إلى فيردر بريمن فى عام 1994 فى صفقة قدرت بمليون ونصف دولار لمدة 3 سنوات، ليصبح بذلك هو أغلى لاعب مصري، إلى جانب أنه أول مصرى يلعب فى الدورى الألماني.

كابتن كايزرسلاوترن

وبعد 4 مواسم قضاها داخل جدران فيردر بريمن، وتحديدًا بعد بطولة أمم إفريقيا 1998 وتتويج مصر بالبطولة، قرر أوتو ريهاجل مدرب كايزرسلاوترن التعاقد مع اللاعب، وكان حينها الفريق هو بطل الدورى الألماني.

ولعب رمزى لمدة 7 سنوات مع فريق كايزرسلاوترن لتنتهى رحلته فى النادى عام 2005، لكن منذ عام 2003 تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى ليبتعد عن المباريات حتى رحيله عن النادى فى 2005.

نهاية المشوار

وأنهى رمزى حياته الكروية داخل نادى ساربروكن الألمانى أحد أندية الدرجة الثانية، ليتجه بعدها إلى التدريب وانتقل للدورى المصرى عبر بوابة إنبي.

خلال مسيرته الاحترافية نجح هانى رمزى فى تسجيل 24 هدفًا، بواقع 9 أهداف مع فريق نيوشاتل السويسري، و3 أهداف مع فيردر بريمن و12 هدفًا مع كايزرسلاوتن.