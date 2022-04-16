شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات متوقعة فى تشكيل الزمالك أمام الاتحاد .. مشاركة حازم وعودة عاشور وشيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك في وضع يده علي إمكانيات اللاعبين داخل الفريق بعد خوضه عدد من المباريات مع الفريق بمختلف الظروف ساهمت في سرعة معرفته بقدرات لاعبيه، حيث يرغب فيريرا في عمل بعض التعديلات في تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد المقبلة المقرر لها الثلاثاء المقبل ، بعدما منح لاعبين فرصة ولكنها فشلت في إقناعه بمستواه.

ويأتي في مقدمة التبديلات التي يرغب فيريرا في تنفيذها في مباراة الاتحاد هو الدفع بحازم امام في مركز الظهير الأيمن بدلا من حمزة المثلوثي الذي يقدم أسوأ مستوياته في الوقت الحالي، كما يعود إمام عاشور الي مركز الوسط بجوار طارق حامد ويوسف أوباما بدلا من إسلام جابر الذي شارك في مباراة فاركو الماضية، ويدرس فيريرا مشاركة شيكابالا في المباراة بمركز الجناح الأيسر بدلا من اشرف بن شرقي الذي يعاني من إيقاف مباراتين عقب طرده في مباراة المقاصة.

ومن المنتظر ان يعود محمود الونش للتدريبات الجماعية عقب حصوله علي راحة من التدريبات منذ الخميس الماضي ، حيث خضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الحالية في ظل معاناته من إصابة في الركبة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الونش للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندري.

وغاب محمود حمدي الونش عن الزمالك في المباراة الأخيرة أمام فاركو في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري بسبب الإصابة في الركبة.