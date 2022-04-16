شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. قذيفة أحمد الندرى تخترق حصون بيراميدز وتمنح المحلة التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، لتعلن تقدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه، وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على "الخليج 365".

صاحب هدف اليوم أحمد الندرى لاعب غزل المحلة الذى سجل هدفا قاتلا في شباك شريف إكرامى حارس نادى بيراميدز في الوقت القاتل، ليخطف نقطة مهمة للفلاحين أمام الفريق السماوى.

واقتنص غزل المحلة نقطة من ضيفه بيراميدز بعد التعادل بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد غزل المحلة فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز في الموسم الماضى.

افتتح غزل المحلة التسجيل بأقدام هشام عادل من تسديدة قوية سكنت على يمين شريف إكرامى في الدقيقة 25 ثم تعادل لبيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 60 قبل أن يسجل هدف التقدم للفريق السماوى دييجو فورلان في الدقيقة 66.

وحاول فريق غزل المحلة تسجيل التعادل وأهدر العديد من الفرص أمام مرمى بيراميدز مع تألق شريف إكرامى، إلا أن أحمد الندرى نجح في هز شباك الفريق السماوى في الدقيقة "90 + 4".