شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الرجاء.. تعرف على سجل بطولات الأهلي قبل القمة العربية فى ربع نهائي الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح النادى الأهلي لمواصلة المسيرة القارية نحو الأميرة الأفريقية السمراء رقم 11 في تاريخه والثالثة على التوالي حينما يواجه فريق الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي we السلام.

وواجه الأهلى فريق الرجاء المغربى من قبل 3 مرات في القاهرة، قبل مواجهة السبت في دورى أبطال أفريقيا، حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

ويخشى الأهلى من نتائج الرجاء البيضاوي في مصر، حيث واجه أندية مصر في 7 مباريات بالقاهرة، حيث حقق الفوز في مناسبتين وهزم في 3 مواجهات وتعادل في مرتين وسجل لاعبوه 8 أهداف في حين استقبلت شباكه مثلهم.

الدوري المصري 42 مرة

كأس مصر 37 مرة

دورى أبطال أفريقيا 10 مرات

كاس أبطال الكؤوس 4 مرات

السوبر الأفريقي 8 مرات

الكونفدرالية مرة وحيدة

السوبر المصري 11 مرة

كاس الأفروأسيوية مرة وحيدة

البطولات العربية 4 مرات

دورى منطقة القاهرة 15 مرة

كأس السلطان حسين 7 مرات

كأس الجمهورية المتحدة مرة

كاس الاتحاد المصري مرة