تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يلعب الأهلي المصري ضد ضيفه الرجاء المغربي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت.



تقام المباراة على ملعب الأهلي we السلام، وتبدأ الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش (العاشرة بتوقيت القاهرة)، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وكشفت تقارير صحفية ملامح التشكيل الأساسي للفريقين، في مواجهة متكررة بينهما من لقاء كأس السوبر الأفريقي الذي استضافته الدوحة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي فريق الرجاء زيه الأخضر بالكامل.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرجاء المغربي:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم، ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول (أو أيمن أشرف).

خط الوسط: آليو ديانج (حمدي فتحي)، وعمرو السولية، ومحمد مجدي "قفشة".

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر ومحمد شريف وبيرسي تاو.

التشكيل المتوقع للرجاء أمام الأهلي

من جانبه استقر رشيد الطاوسي، مدرب الرجاء المغربي على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبدالإله مدكور، ومروان هدهودي، وجمال حركاس (إلياس الحداد)، وعبدالجليل جبيرة.

خط الوسط: محمد مكعازي، محمد زريدة، فابريس نجوما.

خط الهجوم: محسن متولي، حميد أحداد، زكرياء الهبطي.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين سيقام بعد أسبوع على ملعب (محمد الخامس) في الدار البيضاء.