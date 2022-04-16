شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الاتحاد السكندرى فى نهائى بلاى أوف دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت المواجهة الأولى من بلاى أوف نهائى دورى الكرة الطائرة فى الحادية عشر مساء بين الزمالك و الاتحاد السكندرى ، وتقام المباراة الثانية غدا الأحد 17 أبريل فى نفس الموعد.

يحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة يوم 18 أبريل.

أعلن مسئولو إتحاد الكرة الطائرة عن إقامة بلاى أوف نهائى كأس مصر للرجال يومى 22 و23 أبريل و فى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة يوم 24 من نفس الشهر .

يقام بلاى أوف نهائى كأس رجال الكرة الطائرة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

يقام دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة.

من ناحية أخرى، يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين حسن الحصرى وإبراهيم فخر الدين لتدريب منتخب الرجال، حال فشل المفاوضات مع المدرب الهولندى الذى يتفاوض معه مسئولو الاتحاد فى الوقت الحالى، وذلك بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر أبريل الجارى قبل التراجع عن تولى المهمة.