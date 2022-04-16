شكرا لقرائتكم خبر عن قصة عائلة رياضية.. آل إكرامى "توكيل" وحوش حراسة مرمى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسرد ”الخليج 365” لقرائه يوميا خلال شهر رمضان الكريم قصة عائلة رياضية مسلطا الضوء على تاريخها وإنجازها الكروي وما قدمته هذه الشجرة من مواهب كبيرة كان لها الدور الفعال في إثراء الملاعب والحياة الكروية.

وبطل قصة اليوم هي عائلة "إكرامى" التى تعد من أشهر العائلات الكروية، فى ظل توارث الأبناء الموهبة من الأب الكبير إكرامى الشحات حارس الأهلى فى الثمانينيات،ونجح نجله شريف حارس مرمى الأهلى السابق وبيراميدز الحالى فى توارث الموهبة ومعه شقيقه الراحل أحمد الذى توفى عام 2006 ،كما أن حبيبة إكرامى حرصت على استكمال شجرة العائلة بالزواج من رمضان صبحي.



رمضان وشريف

إكرامى الشحات

يُعد إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق واحداً من أهم حُراس المرمى في تاريخ الأهلي والكرة المصرية على وجه العموم، ويمتلك تاريخاً ناصعاً مع الأهلي ومنتخب مصر وأطلق عليه الكثير من الخبراء والنقاد لقب "وحش أفريقيا" لأنه كان يذود عن مرماه ببسالة .

وانضم إكرامي للنادى الأهلى عام 1969 ولعب فى فرق الناشئين لمدة موسمين فقط حتى تم تصعيده للفريق الأول، وحصد العديد من البطولات، مثل بطولة الدورى العام 10 مرات، وكأس مصر 5 مرات، وبطولة الأندية الأفريقية أبطال الكأس ثلاث مرات، ودورى أبطال أفريقيا مرة واحدة .

أما مع منتخب الفراعنة فلعب إكرامى نحو 50 مباراة دولية وفاز مع المنتخب بكأس فلسطين عام 1975 وساهم فى صعود المنتخب لدورة الألعاب الأوليمبية عامى 1980 و1984، اعتزل إكرامى الشحات كرة القدم بعدما حرس مرمى الأهلى فى حوالى "300 مباراة" وهو رقم قياسى.



عائلة إكرامى

وبعد الاعتزال اتجه إكرامى للتدريب وعمل مدربا لحراس مرمى الأهلى لفترة طويلة حقق فيها الفريق العديد من البطولات منها الفوز ببطولة الدورى سبع مرات متتالية وقام بتدريب الحراس أحمد شوبير والحضرى وأمير عبد الحميد وغيرهم.

عمل إكرامى أثناء تألقه مع الأهلي فى التمثيل وشارك فى أربعة أفلام وهم : يارب ولد مع فريد شوقى وسمير غانم وأحمد راتب، مرسى فوق مرسى تحت مع محمود ياسين وناهد شريف، رجل فقد عقله مع فريد شوقى وعادل إمام وسهير رمزي، إحنا بتوع الإسعاف مع سمير غانم وأمين الهنيدى.



شريف ووالده إكرامى

أحمد إكرامي

لن ينسي إكرامى الشحات الأب تاريخ 4 فبراير 2006 حينما تلقى فاجعة بوفاة ابنه أحمد وعمره لا يزيد عن 25 عامًا، وبدأ احمد حياته الكروية في قطاع الناشئين بالأهلي، كما انضم لمنتخب الناشئين الذي خاض بطولة العالم تحت 17 عامًا في مصر عام 1997 وظهر بصورة طيبة.

ولكن الموت خطف زهرة شباب أحمد ليمنعه من مسيرته الكروية التي توقعها الخبراء أن تكون ناجحة حيث بدأت بحماية عرين الأهلي بعد مونديال الناشئين، لكنه رحل لخوض تجربة قصيرة للحصول على فرصة المشاركة في الترسانة عام 2001 وعمره 21 عامًا قبل أن يتعرض لإصابة في كتفه أدت لاعتزاله.



الراحل أحمد إكرامى

شريف إكرامى

كانت نهاية علاقة شريف إكرامى بالنادى الأهلى بعد انتقاله لبيراميدز بعد مسيرة طويلة مع القلعة الحمراء، حيث بدأ شريف إكرامى مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى وتدرج معه حتى لعب مع الفريق الأول موسم 2004–2005، ثم سافر عام 2008 للعب مع فريق أنقرة لمدة عام.

وفى عام 2009 انتقل شريف إكرامى إلى صفوف فريق نادى فينورد الهولندى، ثم عاد إلى مصر عبر بوابة نادى الجونة ليعود مجددًا إلى بيته ويستقر مع النادى الأهلى منذ عام 2010.

ومع الأهلى حصد إكرامى العديد من الألقاب والتى تضمنت 7 ألقاب دورى عام، لقب واحد كأس مصر، 6 ألقاب كأس السوبر، ولقبين بدورى الأبطال والسوبر الأفريقى.