شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سجل ألقاب وبطولات الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلى بربع نهائي الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يملك فريق الرجاء المغربي سجل ألقاب وبطولات مميزة ويعتبر من أهم وأعرق الأندية بالمغرب، لكنه لم يحظ بشرف التتويج بدورى أبطال أفريقيا سوى ثلاثة مرات فقط، بينما الأهلي الذى يواجهه مساء اليوم السبت يملك 10 ألقاب في الأميرة السمراء.
ويثمن الرجاء تاريخ الأهلى والفوارق الكبيرة بين الفريقين، حيث حرص وفد نادي الرجاء المغربي، الذي حضر الاجتماع الفني لمباراة فريقه أمام النادي الأهلي على إهداء درع وقميص خاص للنادي تسلمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وقام عبد الله الإبراهيمي، رئيس بعثة الفريق في مصر والمتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء، بتقديم درع ناديه إهداء للنادي الأهلي، كما أهدى قميص الفريق إلى محمود الخطيب رئيس النادي، فضلًا عن نسخة من كتاب ملحمة الرجاء.. دروب المجد الخاص بالنادي المغربي.
وقال الإبراهيمي إن العلاقات بين الأهلي والرجاء وطيدة وقوية وضاربة في عمق التاريخ، وإن المواجهة بين الفريقين تعتبر تنافسًا شريفًا على أرضية الميدان، فيما تبقى روابط المحبة والأخوة بين الناديين وجماهيرهما باقية وممتدة، مشيدا بحفاوة الاستقبال من جانب مسئولي الأهلي، مؤكدًا أن بعثة الأهلي سوف تحظى بمعاملة مماثلة في لقاء الإياب الذي يقام يوم الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.
وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي قد عقد مساء الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها السبت، وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد وحسن منصور إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، المسؤول الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق، إلى جانب وفد نادي الرجاء وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة ومندوب نادي الرجاء المغربي.
وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي فريق الرجاء زيه الأخضر بالكامل، وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.
ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي في العاشرة مساء غد السبت على ملعب الأهلي و السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال اأفريقيا.
بطولات الرجاء المغربي.
وقبل المواجهة المرتقبة نرصد سجل ألقاب الرجاء المغربي
الدورى المغربي 12
كأس العرش 8
دوري أبطال أفريقيا 3
كأس الكونفيدرالية 2
كأس السوبر الأفريقي 2
كأس الاتحاد الأفريقي 1
الكأس الأفروآسيوية 1
دوري أبطال العرب 2
كأس شمال أفريقيا 1