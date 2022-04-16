شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سجل ألقاب وبطولات الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلى بربع نهائي الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك فريق الرجاء المغربي سجل ألقاب وبطولات مميزة ويعتبر من أهم وأعرق الأندية بالمغرب، لكنه لم يحظ بشرف التتويج بدورى أبطال أفريقيا سوى ثلاثة مرات فقط، بينما الأهلي الذى يواجهه مساء اليوم السبت يملك 10 ألقاب في الأميرة السمراء.

ويثمن الرجاء تاريخ الأهلى والفوارق الكبيرة بين الفريقين، حيث حرص وفد نادي الرجاء المغربي، الذي حضر الاجتماع الفني لمباراة فريقه أمام النادي الأهلي على إهداء درع وقميص خاص للنادي تسلمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وقام عبد الله الإبراهيمي، رئيس بعثة الفريق في مصر والمتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء، بتقديم درع ناديه إهداء للنادي الأهلي، كما أهدى قميص الفريق إلى محمود الخطيب رئيس النادي، فضلًا عن نسخة من كتاب ملحمة الرجاء.. دروب المجد الخاص بالنادي المغربي.

وقال الإبراهيمي إن العلاقات بين الأهلي والرجاء وطيدة وقوية وضاربة في عمق التاريخ، وإن المواجهة بين الفريقين تعتبر تنافسًا شريفًا على أرضية الميدان، فيما تبقى روابط المحبة والأخوة بين الناديين وجماهيرهما باقية وممتدة، مشيدا بحفاوة الاستقبال من جانب مسئولي الأهلي، مؤكدًا أن بعثة الأهلي سوف تحظى بمعاملة مماثلة في لقاء الإياب الذي يقام يوم الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي قد عقد مساء الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها السبت، وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد وحسن منصور إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، المسؤول الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق، إلى جانب وفد نادي الرجاء وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة ومندوب نادي الرجاء المغربي.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي فريق الرجاء زيه الأخضر بالكامل، وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي في العاشرة مساء غد السبت على ملعب الأهلي و السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال اأفريقيا.

بطولات الرجاء المغربي.





الدورى المغربي 12

كأس العرش 8

دوري أبطال أفريقيا 3

كأس الكونفيدرالية 2

كأس السوبر الأفريقي 2

كأس الاتحاد الأفريقي 1

الكأس الأفروآسيوية 1

دوري أبطال العرب 2

كأس شمال أفريقيا 1