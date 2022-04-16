شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز قائمة بصفقات سوبر تمهيدا للصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت إدارة الكرة بنادي الزمالك اعداد تقرير كامل يضم عدد من اللاعبين في الأندية الأخري يتم التفاوض معها من أجل ضمها في الصيف المقبل عقب فتح باب القيد في الزمالك وانهاء العقوبة الموقعة علي النادي منذ بداية الموسم الحالي.

التقرير يتضمن مراكز الظهير الأيمن والمدافع وخط الوسط والمهاجم الصريح والجناخ الأيسر في حالة عدم التجديد المغربي أشرف بن شرقي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وبالفعل بدأت إدارة الكرة في الزمالك في التفاوض مع بعض الأندية بصورة ودية لمعرفة طلباتها المبدئية من أجل الاستغناء عن لاعبيها للزمالك في الميركاتو الصيفي.

من ناحية أخري أجرى أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك اتصالا هاتفيا بعبد الله محمد صانع ألعاب فريق مواليد 2003 للاطمئنان عليه بعدما تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال لقاء فريقه الأخير أمام فاركو، في الجولة الثلاثين لبطولة الجمهورية للناشئين.

وأخطر أمير مرتضى اللاعب بأنه سيخضع للعلاج والتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي سواء داخل مصر أو خارج البلاد.

وأكد المشرف على الكرة في حديثه مع عبد الله محمد أن نادي الزمالك يسانده بقوة حتى يعود للملاعب مجددا وأعرب عن أمنيته بالشفاء العاجل له.