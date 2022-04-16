شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. محمود وادى وحسين السيد يحتفلان بعيد الأم فى دار رعاية المسنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

احتفل محمود وادي وحسين السيد لاعبا نادي بيراميدز بعيد الأم، من خلال زيارة لدار رعاية المسنات بمؤسسة الباقيات الصالحات بالتعاون مع بنك الكساء المصري، في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به نادي بيراميدز.

وحرص نجما بيراميدز على تقديم بعض الهدايا للسيدات الفاضلات المسنات في دار الرعاية، وحرصوا على التقاط مجموعة من الصور معهن، وسط حالة من البهجة التي أضافتها الزيارة عليهن، والاحتفال معهن بمناسبة عيد الأم.