شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: هدفنا المربع الذهبي.. والمنافسة صعبة هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الكريم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، عن طموح الفريق الصاعد حديثا هذا الموسم لدوري الأضواء والشهرة.
وقال عبدالكريم في تصريحات تلفزيونية: "نطمح لتخطي فريقي سموحة وبيراميدز، والوصول إلى المربع الذهبي هذا الموسم".
وتطرق عبدالكريم للحديث عن الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري قائلا: "الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري صعب للغاية، خاصة مع التدعيمات التي قامت بها الفرق في فترات الانتقالات"، متابعا: "الفريق الذي يفتقد لدكة بدلاء قوية سيعاني للغاية في الموسم الحالي بالبطولة".
وفاز فريق فيوتشر على نظيره سيراميكا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
افتتح التسجيل لـ فيوتشر محمد رضا "بوبو" في الدقيقة 11، قبل أن يضيف أحمد عاطف الهدف الثانى في الدقيقة 33 ،ثم اختتم أهداف فيوتشر أيمن الصفاقسى في الدقيقة 80.
بهذه النتيجة وصل فيوتشر إلى النقطة 22 جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 7 أهداف، ليقترب الفريق من المربع الذهبي.
بينما تراجع سيراميكا إلى المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.