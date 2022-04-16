شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: هدفنا المربع الذهبي.. والمنافسة صعبة هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الكريم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، عن طموح الفريق الصاعد حديثا هذا الموسم لدوري الأضواء والشهرة.

وقال عبدالكريم في تصريحات تلفزيونية: "نطمح لتخطي فريقي سموحة وبيراميدز، والوصول إلى المربع الذهبي هذا الموسم".

وتطرق عبدالكريم للحديث عن الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري قائلا: "الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري صعب للغاية، خاصة مع التدعيمات التي قامت بها الفرق في فترات الانتقالات"، متابعا: "الفريق الذي يفتقد لدكة بدلاء قوية سيعاني للغاية في الموسم الحالي بالبطولة".

وفاز فريق فيوتشر على نظيره سيراميكا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.