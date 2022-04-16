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بركات: علي ماهر يقدم دروسا فنية في الدوري وأحمد عاطف "مش واخد حقه"

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القاهرة - سامية سيد - أشاد الإعلامي محمد بركات بالأداء الذي يقدمه نادي فيوتشر أمام سيراميكا كليوباترا، في مسابقة الممتاز.

 

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية، إن علي ماهر، المدير الفني للفريق، وجهازه الفني يقدمون دروسًا قوية خلال الفترة الجارية بعد الفوز الكبير أمام سيراميكا كليوباترا.

 

وأضاف: "الشوط الأول من مباراة فيوتشر وسيراميكا كان جيدًا للغاية، ولذلك أقول أن علي ماهر يقدم دروسًا في الدوري".

 

وتابع: "هناك لاعبين كبار في الدوري لكنهم لا يحصلون على حقهم في الإعلام، وأحمد عاطف من المهاجمين الجيدين اللي مش واخدين حقهم".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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