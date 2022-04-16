شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: علي ماهر يقدم دروسا فنية في الدوري وأحمد عاطف "مش واخد حقه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الإعلامي محمد بركات بالأداء الذي يقدمه نادي فيوتشر أمام سيراميكا كليوباترا، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية، إن علي ماهر، المدير الفني للفريق، وجهازه الفني يقدمون دروسًا قوية خلال الفترة الجارية بعد الفوز الكبير أمام سيراميكا كليوباترا.

وأضاف: "الشوط الأول من مباراة فيوتشر وسيراميكا كان جيدًا للغاية، ولذلك أقول أن علي ماهر يقدم دروسًا في الدوري".

وتابع: "هناك لاعبين كبار في الدوري لكنهم لا يحصلون على حقهم في الإعلام، وأحمد عاطف من المهاجمين الجيدين اللي مش واخدين حقهم".