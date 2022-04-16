عبده يحيى هداف المحلة يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

القاهرة - سامية سيد - كشف عبده يحيى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن حقيقة توقيعه لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال عبده يحيى في تصريحات تلفزيونية: "وقعت للزمالك رسميا خلال الأيام الماضية؟ والله ما حصل، وتركيزي الكامل حاليا مع فري غزل المحلة".

وتابع مازحا: "كنت أتناول السحور مع أصدقائي وفي اليوم التالي وجدت وسائل الإعلام تؤكد بأنني أتناول السحور في الزمالك، ولم أذهب إلى القاهرة حتى إلا مع فريقي لخوض المبارايات المقررة".

وخطف فريق غزل المحلة فوزا مثيرا من الجونة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة، على استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم فريق غزل المحلة من ضربة جزاء عن طريق معاذ الحناوي في الدقيقة 82، لكن بنفس السيناريو تحصل الجونة على ضربة جزاء، تصدى لها البديل خالد قمر مسجلا هدف التعادل للجونة في الدقيقة 87 من زمن اللقاء، وانتظر المحلة حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليسجل طارق سامي مدافع الجونة بالخطأ في مرماه هدف الفوز القاتل للمحلة.

بهذه النتيجة، يحتل غزل المحلة المركز التاسع برصيد 16 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا 16 هدفا، بينما يحل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن وله مباراة مؤجلة مع الأهلى، حقق الفوز 4 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 11 أهداف واستقبل 16 هدفا.