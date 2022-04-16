شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صلاح يعلن تقبله عقوبة الاتحاد السكندرى ويعتذر لعماد النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هشام صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تقبله للعقوبة المالية التي وقعت عليه من الإدارة بعد التصرف الذى بدر منه تجاه زميله خالد الغندور، والتحدث مع بأسلوب غير لائق في مباراة البنك الأهلى الماضية.

وقدم هشام صلاح اعتذاره لإدارة النادى السكندرى برئاسة محمد مصيلحي والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مؤكدا أن ما بدر منه تجاه زميله خالد الغندور "نرفذة ملعب" ويكن له كل التقدير والاتحترام.

وتابع هشام صلاح: "خالد الغندور صديقى وأخ لى والأزمة انتهت في لحظتها وأكرر اعتذارى للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وإدارة النادى السكندرى والجماهير وأتمنى خلال الفترة القادمة إسعاد جماهير سيد البلد بعودة النتائج الطيبة".

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى اعتمد قرار لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد الصادر بحق اللاعب هشام صلاح بخصم مبلغ مالى كبير من اللاعب لما بدر منه خلال مباراة البنك الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله،وجاء قرار لجنة الكرة عقب توصية الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس بشأن اللاعب و تأكيداً لقيم ومبادئ النادى السكندرى .

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالى بعد التعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويعود آخر انتصار حققه فريق الاتحاد السكندرى على حساب فيوتشر بنتيجة 2 / 1 في بطولة كأس الرابطة وبعدها تعادل مع "إيسترن كومبانى" بهدف لمثله وخسر من إنبى بهدف نظيف وتعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله في الدورى، ثم ودع كأس مصر بعد الخسارة من سيراميكا 2 / 1 ثم خسر أمام الإسماعيلى 2 / 1 في الدورى.

وقامت إدارة نادى الاتحاد السكندرى بإقالة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بعد الهزيمة من الإسماعيلى وتراجع النتائج التي لا تلبي طموح جماهير سيد البلد واستقدمت عماد النحاس بدلا منه والذى خاض مباراتين حتى آلان لم يحقق فيهما الفوز حيث خسر من الأهلى بهدف نظيف وتعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة بعد 14 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.

وتأمل جماهير الاتحاد السكندرى في عودة النتائج الإيجابية لفريقها لا سيما أن الموقف الحالي لزعيم الثغر في جدول الدورى العام لا يليق بمكانته خصوصا أن الفريق مدجج بالعديد من النجوم.