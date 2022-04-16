شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالكريم: صفقات فيوتشر بالكيف وليس الكم.. والقادم أفضل للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد عبد الكريم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، بدور الجهاز الفني مع الفريق منذ بداية الموسم حتى الآن.

وكان فيوتشر قد حقق الفوز بثلاثية نظيفة على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ14، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالكريم في تصريحات تليفزيونية: "صفقات فيوتشر خلال الموسم الحالي كانت بمبدأ الكيف وليس الكم ونجحنا في تأسيس الفريق جيدا قبل انطلاق الموسم".

وتابع: "عملنا على إعادة بعض اللاعبين لمستواهم مرة أخرى، خاصة العائدين من الإصابات مثل أيمن الصفاقسي وأحمد رفعت". وواصل: "درسنا فريق سيراميكا كليوباترا جيدا، والهدف الأول سهل كثيرا من مهمتنا في المباراة".

وأتم: "الفريق يعاني من كثرة الغيابات بسبب الإصابات مثل طارق طه والغنام وسافيولا، ومهمة الجهاز الفني هي تجهيز البدلاء ليصبح مستواهم مثل الأساسيين وهو ما حدث، والقادم أفضل للفريق".