شكرا لقرائتكم خبر عن مروان داود: حلمى اللعب فى ليفربول.. لكن لن أرفض الأهلي لو طلبني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح متابعو مروان داود نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى مجموعة من الأسئلة للاعب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ليتفاعل اللاعب معها ويرد عليها، وكان على رأسها أي فريق يفضل الانتقال إليه من الأهلى والزمالك إذا عرضوا عليه الانضمام لصفوفهما.

وقال مروان داود إن الإختيار بين الأهلى والزمالك أمر صعب للغاية ويحتاج لتفكير ودراسة عمية، موضحا أنه لا ينتمى لأى فريق مصري سوى الفريق البترولى الذى يدافع عن ألوانه، لافتا إلى أن المنافسة على مسابقة الدورى العام هذا الموسم صعبة للغاية.

وأكد داود أن اللعب للمنتخب الوطنى بجوار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى كان حلما بالنسبة له، مشيرا إلى أن شعر بسعادة كبيرة بعد أول هدف له مع الفراعنة للحد الذى جعل دموعه تنهمر منه على أرض الملعب.

وتابع مروان داود أن البطولة التي يتمنى التتويج بها هي كأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن مثله الأعلى محليا سيد معوض نجم الأهلى السابق والبرازيلى روبرتو كارلوس عالميا، مواصلا: "أتمنى اللعب في ليفربول الإنجليزى".

وواصل داود: "كنت أتمنى معاصرة أحمد حسن نجم المنتخب الوطنى السابق من الجيل السابق وسأعود من الإصابة بعد 9 شهور " مختتما حديثا بالرد على سؤال نفسك تيجى الأهلى قائلا :" يارب إن شاء الله ومش هقول لأ".

وبدأ مروان داود مسيرته الكروية في ناشئى نادى الشمس الذى ينشط فى الدرجة الثالثة قبل أن يلفت أنظار مسئولى قطاع الناشئين فى القلعة الحمراء ليخطفوا اللاعب وينضم لقطاع الناشئين مواليد 97 ويقضى عامين داخل جدران النادى الأهلى، قبل أن يتم إلغاء مسابقة 97 وتسريح شبابها ويعود اللاعب مرة إلى صفوف نادى الشمس ويتم تصعيده للفريق الأول ليلعب 3 مواسم وينتقل بعدها إلى نادى إنبى.



9 شهور



أحمد حسن



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صلاح



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مروان داوود لاعب إنبى



مروان داوود



مروان لاعب إنبى



مروان نجم إنبى