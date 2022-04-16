شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله المحلة: لم أوقع للزمالك وعقدى ممتد مع زعيم الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فتح الله، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن حقيقة توقيعه لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال فتح الله في تصريحات تليفزيونية: "لم أقم بالتوقع لنادي الزمالك أو أي ناد آخر خلال الفترة الحالية، وأي مفاوضات لانتقالي ستكون عن طريق نادي غزل المحلة فقط".

وتابع: "عقدى لا يزال ساريا مع غزل المحلة لمدة سنتين، ويجب الرجوع لإدارة المحلة حال أراد أي ناد التعاقد معى".

وأتم: "تواجدنا في القاهرة لمدة أسبوع من أجل الاستعداد لفريق الجونة، والحديث عن تواجدي بمقر نادي الزمالك عار تماما من الصحة".