شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله المحلة: لم أوقع للزمالك وعقدى ممتد مع زعيم الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فتح الله، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن حقيقة توقيعه لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.
وقال فتح الله في تصريحات تليفزيونية: "لم أقم بالتوقع لنادي الزمالك أو أي ناد آخر خلال الفترة الحالية، وأي مفاوضات لانتقالي ستكون عن طريق نادي غزل المحلة فقط".
وتابع: "عقدى لا يزال ساريا مع غزل المحلة لمدة سنتين، ويجب الرجوع لإدارة المحلة حال أراد أي ناد التعاقد معى".
وأتم: "تواجدنا في القاهرة لمدة أسبوع من أجل الاستعداد لفريق الجونة، والحديث عن تواجدي بمقر نادي الزمالك عار تماما من الصحة".
خطف فريق غزل المحلة فوزا مثيرا من الجونة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة، على استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
تقدم فريق غزل المحلة من ضربة جزاء عن طريق معاذ الحناوي في الدقيقة 82، لكن بنفس السيناريو تحصل الجونة على ضربة جزاء، تصدى لها البديل خالد قمر مسجلا هدف التعادل للجونة في الدقيقة 87 من زمن اللقاء، وانتظر المحلة حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليسجل طارق سامي مدافع الجونة بالخطأ في مرماه هدف الفوز القاتل للمحلة.