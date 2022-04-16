شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يُعيد الجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على اعادة الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى لقيادة هجوم الفارس الأبيض فى مواجهة الاتحاد السكندرى.

وغاب سيف الدين عن مواجهة الزمالك وبيراميدز والمقاصة، قبل أن يعود لقائمة الفريق فى مواجهة فاركو الأخيرة، التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وشارك اللاعب فى الشوط الثانى.

ويفضل فيريرا الاعتماد على سيف الجزيرى بدلاً من عمر السعيد فى قيادة هجوم الزمالك خلال مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثلاثاء المقبل في التاسعة والنصف على ملعب برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر.

ولم يظهر عمر السعيد بالمستوى المطلوب فى مواجهات الزمالك الأخيرة الأمر الذى دفع البروفيسور للاستقرار على عودة سيف الدين الجزيرى، لاسيما وإن فيريرا خصص برنامج لتطوير أداء المهاجمين فى ظل عدم الرضا عن الأداء فى الفترة الأخيرة، حيث يرغب جوسفالدو فيريرا فى تطوير أداء سيف الجزيرى وعمر السعيد مستغلاً تلك الفترة التى ما بين مباراة وفاركو الاتحاد، حيث خاض الزمالك مواجهة فاركو الثلاثاء الماضى، على أن يخوض مواجهة زعيم الثغر الثلاثاء المقبل.