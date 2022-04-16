شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الرجاء.. تعرف على مشوار الأهلى بدورى الأبطال حتى موقعة ربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يقدم النادي الأهلي أفضل مستوياته أو نتائجه في دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما تأهل لربع نهائي دورى الأبطال في وصافة مجموعته، لكن المارد الأحمر عودنا أن ينتفض في الأدوار الإقصائية قبل مواجهة الرجاء المغربي مساء اليوم السبت.

وتشهد قائمة الأهلي غياب 5 لاعبين عن آخر مواجهة جمعته مع الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي خلال شهر ديسمبر الماضي، وهي المواجهة التي حسمها الأهلي بركلات الترجيح وتوج بلقب السوبر الأفريقي الثامن في تاريخه والثاني على التوالي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي نسخة 2020.

ويغيب عن الأهلي الثنائي بدر بانون للإصابة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وأكرم توفيق وعمار حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ومحمود كهربا بعد انتقاله إلى نادي هاتاي سبور التركي، ورامي ربيعة للإصابة.

لعب 8 مباريات

فاز في 4 مباريات

خسر في مباراتين

تعادل في مباراتين

سجل 14 هدفا

استقبل7 أهداف

- تأهل للمجموعات بعد الفوز الحرس الوطني بطل النيجير ذهابا وإيابا في الدور التمهيدي.

- تأهل لربع النهائي في وصافة مجموعته برصيد 10 نقاط.

- مجموعته ضمت كلا من المريخ والهلال السودانيين وصن داونز الجنوب أفريقي.