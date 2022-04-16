ما هي مواعيد مباريات اليوم السبت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تنتظرنا اليوم السبت 16 أبريل 2022 عدد من المباريات الهامة، وذلك على جميع الأصعدة سواءً في الوطن العربي أو أوروبا.



تستمر الإثارة في الدوريات الخمس الكبرى، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، وذلك مع اشتداد المنافسة على اللقب.

كذلك يتواصل اليومدوري أبطال أفريقيا 2022 في أدواره الحاسمة، حيث تقام بقية مباريات ربع النهائي الذي تأهل له 6 أندية عربية.

وينطلق اليوم الدور نصف النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وسنكون على موعد مع قمة من العيار الثقيل بين ليفربول ومانشستر سيتي.

4 مباريات يشهدها اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأولى ستجمع بين توتنهام وبرايتون.

وتقام 3 مباريات في نفس الموعد، وهي مانشستر يونايتد ضد نوريتش سيتي وساوثامبتون ضد آرسنال وبرينتفورد ضد واتفورد.

البداية ستكون بمباراة بترو أتلتيكو ضد صن داونز، ومن ثم يواجه الأهلي الرجاء وشباب بلوزداد الوداد