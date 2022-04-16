قبل مواجهة ربع النهائي.. تعرف على مسيرة الرجاء بدوري الأبطال هذا الموسم

القاهرة - سامية سيد - قدم فريق الرجاء المغربي مسيرة مميزة تجعله من أقوى الفرق في دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم، كما أعلن رشيد الطاووسي المدير الفني للفريق قائمة فريقه استعدادًا لمباراة الأهلي في جولة الذهاب بربع نهائي بطولة دوري الأبطال.

واصطحب رشيد الطاووسي في قائمة الرجاء 23 لاعبًا لخوض المباراة التي ستٌلعب في القاهرة، وهي كالتالي: حراسة المرمى: أنيس الزنيتي، مروان فخر وأمير الحداوي، وخط الدفاع: جمال حركاس، مروان هدهودي، إلياس حداد، عبد الإله مدكور، تشابود، عبد الجليل جبيرة، سوخاني، محمد سُبول، وخط الوسط: بدر بولهرود، عمر عرجون، محمد زريدة، ماكحاسي، فابريس نجوما ومحسن متولي، وخط الهجوم: بيني باديبانجا، زكريا الهبطي، سفيان بنجديدة، فرح، حميد أحداد وكاديما كابانجو.

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