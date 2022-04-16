شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم هو العاشرة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد الاهلي و السلام ضمن ذهاب ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة صعبة على الفريقين بعدما أوقعتهما القرعة في مواجهة مباشرة لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية، حيث يطمح كلا الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب لضمان الصعود لنصف النهائى.

واستعد الأهلي جيدا لمباراة الليلة بعدما أدى برنامج تدريبي خاص منذ الانتهاء من مباراته ضد المصري ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري وحتى الدخول في معسكر مغلق لمباراة الليلة، اشتملت على أداء تدريبات بدنية مكثفة وشرح بعض الجمل الفنية التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها أمام الرجاء المغربي.

ويتسلح الأهلي بعاملي الأرض والجمهور في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنتيجة مطمئنة تمكنه من تأكيد الصعود إلى نصف النهائي الإفريقي في مباراة العودة بالمغرب يوم الجمعة المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، كما استعد الأهلي من خلال الجلسات التحفيزية التي عقدها مسئولي النادي واللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق الأحمر مع زملائهم لحثهم على تحقيق الفوز على بطل المغرب.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في مباراة الرجاء الليلة، وكذلك دراسة الفريق المنافس جيدا عن طريق مقاطع الفيديو للتعرف على طريقة وأسلوب لعبه وموقفه عند تحضير الهجمات وكذلك موقفه في وضعية الدفاع، قبل وضع الخطة وطريقة اللعب المناسبة التي سيعتمد عليها الأهلي لاختراق حصون الفريق المغربي، لاسيما بعد تغيير الجهاز الفني للرجاء عما كان عليه الحال في آخر مواجهة للفريقين بالسوبر الإفريقي في ديسمبر الماضي، بعدما تولى رشيد الطاوسي قيادة الفريق المغربي خلفا لمدربه السابق مارك فيلموتس.

في المقابل، استعد فريق الرجاء المغربي جيدا لموقعة الذهاب ضد الأهلي من خلال السفر مبكرا إلى القاهرة قبل موعد المباراة بثلاثة أيام للتعود على الأجواء في مصر، والتحضير الجيد لموقعة العودة التي يرغب من خلالها في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرض على أن يستفيد منها في موقعة الإياب على أرضه ووسط جمهوره.

واستعاد فريق الرجاء المغربي جهود 5 لاعبين قبل مواجهة الأهلي الليلة وهم، محسن متولي قائد الفريق المغربي وبدر بولهرود وعمر العرجون وإلياس الحداد وأسامة سكحان، بينما يغيب عنه كلا من محمد الناهيري بسبب الايقاف وزكريا الوردي بسبب الاصابة، بينما نجح جمال حركاس من حل مشكلة جواز سفره المنتهي والتي تسببت في تخلفه عن السفر مع بعثة الرجاء إلى مصر وغاب عن أول حصة تدريبية بالقاهرة.

وخاض فريق الرجاء ثلاث حصص تدريبية في مصر قبل خوضه مباراة الذهاب ضد الأهلي، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة رشيد الطاوسي المدير الفني السفر إلى القاهرة مبكرا لتهيئة اللاعبين جيدا قبل خوض مباراتهم الأولى ضد بطل القرن الإفريقي.