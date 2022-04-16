شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفشل فى الفوز للمباراة السادسة على التوالى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل فريق سيراميكا في الفوز للمباراة السادسة على التوالي ضمن منافسات مسابقة الدورى العام، بعد الخسارة أمام فيوتشر بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذى جمعهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر.

وتعادل سيراميكا مع المصرى بالجولة التاسعة بهدف لمثله ثم تعادل سلبيا مع غزل المحلة في الجولة العاشرة وخسر أمام إيسترن كومبانى بهدف نظيف في الجولة 11، وتعادل مع سموحة السكندرى بهدف لمثله في الأسبوع 12 وتعادل سلبيا مع إنبي في الأسبوع 13 وأخيرا خسر من فيوتشر بثلاثية في الجولة 14.

وخسر سيراميكا أمام فيوتشر بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لـ فيوتشر محمد رضا "بوبو" في الدقيقة 11، قبل أن يضيف أحمد عاطف الهدف الثانى في الدقيقة 33 ،ثم اختتم أهداف فيوتشر أيمن الصفاقسى في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة وصل فيوتشر إلى النقطة 22 جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 7 أهداف، ليقترب الفريق من المربع الذهبي.

بينما تراجع سيراميكا إلى المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.