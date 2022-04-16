شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يصعد للمجموعة الأفرواوربية للمرة الاولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل منتخب مصر الوطنى للسيدات للتنس انجازا جديدا للعبة بعدما حجز الفريق بطاقة الصعود رسمياً الى المجموعة الأفرواوربية الأولى لكأس بيللى جين كينج.
وسجل فريقنا إنجازه إثر التأهل خارج الحدود فى فنلندا على حساب منتخب ليتوانيا بعد الفوز فى المباراة الفاصلة بينهما بنتيجة 2/ 1 .
وقدمت نجمات مصر ملحمة رياضية وصنعن ريمونتادا فى اللعبة البيضاء اذ اخفقت لاعبتنا المجتهدة ساندرا سمير الجولة الأولى بنتيجة 2 / 6 و 6/ 1 .
ولكن سرعان ما عدلت النجمة العالمية ميار شريف النتيجة وفازت بجدارة بالجولة الثانية 6/ 1 و 6/ 2.
وفى الجولة الثالثة والفاصلة مباراة الزوجى وكالمعتاد تألق الثنائى الشقيق ميار ورنا شريف وتحقق الانتصار 7/ 6 و 6/ 4 ليفوز منتخبنا بالجولة والمباراة وبطاقة التأهل للمرة الأولى.
وعقب انتهاء المباراة مباشرة قام رئيس اتحاد التنس إسماعيل الشافعى بالاتصال هاتفيا بالبعثة وقدم التهنئة الى شرين السقا عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة فى فنلندا والى كابتن الفريق مصطفى نعيم وجميع اللاعبات ميار شريف وساندرا سمير وهالة فؤاد وميرنا رفعت ورنا شريف وأخصائي العلاج الطبيعي سمر على.