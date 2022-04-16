منتخب السيدات يصعد للمجموعة الأفرواوربية للمرة الاولى فى تاريخه

وسجل فريقنا إنجازه إثر التأهل خارج الحدود فى فنلندا على حساب منتخب ليتوانيا بعد الفوز فى المباراة الفاصلة بينهما بنتيجة 2/ 1 .

محمد يوسف

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