شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وإمام عاشور يدعمان فريق الزمالك للسلة أمام بترو لواندا الأنجولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على دعم فريق السلة في مباراته أمام بترو دي لواندا الأنجولي في بطولة أفريقيا.

وحضر الثنائي داخل أرض الملعب في صالة حسن مصطفى المستضيفة لمنافسات تصفيات بطولة أفريقيا للأندية BAL، وسط ترحيب كبير من جمهور الفريق الأبيض.

ويواجه الزمالك بترو دي لواندا الأنجولي في ثالث مبارياته في تصفيات بطولة أفريقيا المقامة حاليًا في مصر.