شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 15-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 15-4-2022 إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى العام حيث التقى سيراميكا مع فيوتشر، بينما واجه غزل المحلة نظيره الجونة وجاءت أهداف المباريات كالتالى.

فاز فريق فيوتشر على نظيره سيراميكا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الجمعة على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لـ فيوتشر محمد رضا "بوبو" في الدقيقة 11 ، قبل أن يضيف أحمد عاطف الهدف الثانى في الدقيقة 33 ،ثم اختتم أهداف فيوتشر أيمن الصفاقسى في الدقيقة 80.

بهده النتيجة وصل فيوتشر إلى النقطة 22 جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 7 أهداف.

بينما تراجع سيراميكا إلى المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.

وألغى الحكم طارقى مجدى هدف لـ سيراميكا سجله وينفول كوبينا في الدقيقة 8 من عمر المباراة بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" بداعى التسلل كما أٌلغى هدفا لـ فيوتشر سجله أحمد عاطف في الدقيقة 67 لذات السبب.

وتعرض محمد تونى لاعب سيراميكا للطرد بعد حصوله على الإنذار الثانى في الدقيقة 52 ليضطر هيثم شعبان المدير الفنى للدفع بمصعب البطاط بدلا من علاء عطا لمحاولة السيطرة على وسط الملعب ومنع الهجمات على فريقه.

خطف فريق غزل المحلة فوزا مثيرا من الجونة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، على استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم فريق غزل المحلة من ضربة جزاء عن طريق معاذ الحناوي في الدقيقة 82، لكن بنفس السيناريو تحصل الجونة على ضربة جزاء، تصدى لها البديل خالد قمر مسجلا هدف التعادل للجونة في الدقيقة 87 من زمن اللقاء، وانتظر المحلة حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليسجل طارق سامي مدافع الجونة بالخطأ في مرماه هدف الفوز القاتل للمحلة.

بهذه النتيجة، يحتل غزل المحلة المركز التاسع برصيد 16 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا 16 هدفا، بينما يحل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن وله مباراة مؤجلة مع الأهلى، حقق الفوز 4 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 11 أهداف واستقبل 16 هدفا.