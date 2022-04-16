كرة سلة.. الزمالك يواصل انتصاراته في بطولة أفريقيا بالفوز على بطل أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

واصل فريق كرة السلة بنادي الزمالك انتصاراته في بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة بعد تحقيقه الفوز الثالث تواليا على نظيره بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 85-72.

وشهدت المباراة حضور نجمي كرة القدم بالفريق الأول بنادي الزمالك الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور، اللذان قاما بمؤازرة فريق كرة السلة في اللقاء.

وشهدت الفترة الأولى تقدم بترو دي لواندا بنتيجة 23-20، لكن نجح الزمالك حامل اللقب في التفوق خلال الفترة الثانية بنتيجة 25-19، لينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 45-42.

وواصلت سلة الزمالك تفوقها حيث حسمت الفترة الثالثة لصالحها بنتيجة 17-14، ليتقدم الفريق الأبيض في النتيجة الإجمالية بنتيجة 62-56.

قبل أن يحسم الزمالك المباراة لصالحه بفارق 13 نقطة بنتيجة 85-72.

وبهذه النتيجة يتصدر الزمالك ترتيب مجموعة النيل بالعلامة الكاملة بثلاث إنتصارات من 3 مباريات.

بينما تراجع فريق بترو دي لواندا الأنجولي إلى المركز الثاني برصيد فوزين من ثلاث مباريات، بعد خسارته اليوم أمام الزمالك.

وتنص لوائح المسابقة على تأهل أصحاب الفرق الأربعة الأوائل من المجموعة لملاقات الفرق الأربعة المتأهلة من مجموعة الصحاري.

وتقام فعاليات مجموعة النيل على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.