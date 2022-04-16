كيف يفكر موسيماني قبل مواجهة الأهلي والرجاء بدوري أبطال أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام.

وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وحرص خلاله الجهاز الفني على مراجعة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية قصيرة مع اللاعبين، وبعدها خاض الفريق تدريبات بدنية وخططية متنوعة في إطار التحضير الفني الخاص باللقاء.

وجاء المران خالياً من الشكل الذي سيلعب به موسيماني مباراة اليوم حيث تعمد إخفاء كافة الملعب خاصة أن الــ15 دقيقة الأولى كانت مفتوحه لوسائل الإعلام .

وعلم مراسل الخليج 365، أن موسيماني اعتمد بشكل رئيسي خلال المران الرئيسي الذي أقيم مساء الخميس بإستاد مختار التتش على تطبيق الطريقة التي سيلعب بها مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المدير الفني درب لاعبيه على بعض الأمور يوم الخميس في المران الذي كان مغلقاً لزيادة معدلات التركيز لدى لاعبيه.

ولا يزال موسيماني حائراً في التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الغد لسببين أولهما أنه بنى طريقته في الأيام الماضية على أن محمد مجدي أفشه سيكون بديلاً ولكنه بات جاهزاً للمباراة، والأمر الثاني هو موقف علي معلول الظهير الأيسر التونسي.

وأضاف المصدر، أن محمد هاني شارك في التدريبين الأخيرين ولكنه ليس مرشحاً لبدء المباراة وسيكون الأقرب هو كريم فؤاد، وأوضح أن موسيماني يميل للعب بطريقة 3-4-3 لتأمين الخط الدفاعي مع الإعتماد علي سرعات أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو ومحمد شريف ومنح عمرو السولية حرية كبيرة في الحركة.

ويبدو التشكيل الأقرب لفكر موسيماني في مواجهة اليوم هو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبدالمنعم ،أيمن أشرف، علي معلول ( محمود وحيد ).

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، اليو ديانج ( محمد مجدي أفشه).

خط الهجوم : بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر،محمد شريف.

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا مساء الخميس، استعدادًا للمباراة، واختار المدير الفني قائمة ضمت كلا من:

‏محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن ‏أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر ‏وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان.