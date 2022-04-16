طريق الأهلي.. التعادل السلبي ينهي لقاء وفاق سطيف والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

تعادل وفاق سطيف الجزائري مع الترجي التونسي سلبيا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا على ملعب

5 جويلية.

ويلاقي الفائز من مبارة الترجي ووفاق سطيف، الفائز من لقاء الأهلي والرجاء، في نصف نهائي دوري أببطال إفريقيا.

ودخل وفاق سطيف المباراة بتشكيل كالتالي:

خضايرية - نمديل - بلقروي - زيتي - فرحاني - قراوي - كندوشي - جحنيط - جابو - دغموم - بن عيادة

بينما جاء تشكيل الترجي كالتالي:

بن شريفية - بن حميدة - توقاي - بدران - فادع بن رمضان - كوليبالي - بوغرين - شعلالي إيدوه - ايوالا

تفاصيل المباراة:

بداية هادئة للقاء وجاءت أول هجمة من العمق عن طريق محمد على بن رمضان في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول ولكن تمر من جانب القائم الأيمن.

جاء رد الفريق الجزائري سريعا وأضاع هجمة بعد اختراق دغموم لدفاع الترجي وسدد كرة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء.

تألق خضايرية حارس مرمى وفاق سطيف وتصدى لإنفراد تام من إيدوه مهاجم الترجي في الدقيقة 28.

ويستمر الترجي في الضغط ويضيع بوغرين فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31.

في الدقيقة 33 أضاع وفاق سطيف أقرب الكرات للمرمى عن طريق دغموم بعد رأسية قوية تصدى لها بن شريفية.

الشعلاني يضع كرة في العارضة بعد تسديدته من كرة ثابته على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 37.

تألق بن شريفية وتصدى لكرة رأسية خطيرة من جانب جابو في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بهدوء حتى الدقيقة 65 عندما إخترق بن حموده لاعب الترجي من الجانب الأيمن وسددها لتمر خارج المرمى بقليل.

واصل الترجي ضغطه ويسدد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عن طريق محمد على بن رمضان ويتألق خضايرية ويبعده عن مرماه.

إنطلاقه من محمد على بن رمضان من منتصف الملعب حتى منتقة الجزاء وسدد تسديدة أعلى من القائمين والعارضة في الدقيقة 72.

في الدقيقة 85 أضاع الليبي بودابوس هجمة خطيرة لوفاق سطيف.

وتستمر عملقة خضايرية ويحافظ على مرماه من هدف مؤكد بعد تسديدة أرضية من الشعلالي لاعب الترجيفي الدقيقة 92 من عمر المباراة.