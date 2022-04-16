ناصر منسي يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: أحمد شاكر

حسم ناصر منسي مهاجم فريق البنك الأهلي الجدل حول حقيقة تلقيه عرضاً من نادي الزمالك للانتقال إليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترددت أنباء عديدة في الأونة الأخيرة حول رغبة الزمالك في الحصول على خدمات ناصر منسي من أجل تدعيم الهجوم الأبيض.

وقال منسي في تصريحات خاصة ليلاكورة: "عقدي ممتد مع البنك الأهلي لثلاثة مواسم، وكامل تركيزي الآن مع فريقي للظهور بمستوى جيد بالمسابقة المحلية".

وأضاف: "لم يتحدث معي أي مسؤول في أي نادٍ وأيضا لم يتحدث أحد مع وكيلي، ونادي البنك لم يبلغني بأي عروض".

وسجل ناصر منسي مع البنك الأهلي 4 أهداف في الموسم الحالي بالدوري الممتاز وكان آخرها هدفه في شباك الاتحاد السكندري في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة بعد خوض 14 جولة.