غزل المحلة يهزم الجونة بثنائية في الوقت القاتل بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق غزل المحلة فوزًا صعبا على نظيره الجونة، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بالدوري الممتاز.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح غزل المحلة في الدقيقة 79، بعدما عرقلة من حارس الجونة ضد مهاجم غزل المحلة.

وتقدم اللاعب معاذ الحناوي لتسديد ركلة الجزاء، ليحرزها بنجاح على يمين الحارس عماد السيد، معلنا علن الهدف الأول لغزل المحلة في الدقيقة 82.

وسجل اللاعب خالد قمر هدف التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 88، مستغلا ركلة جزاء سددها بنجاح.

وجاء هدف الفوز عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 90+3، مستغلا عرضية حولها برأسه لداخل الشباك.

وبتلك النيتجة، رفع غزل المحلة رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الجونة عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.