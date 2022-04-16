فيوتشر يستعرض أمام سيراميكا بثلاثية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق فيوتشر فوزًا عريضا على نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الـ 14 للدوري الممتاز.

وسجل هدفا لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 9، لكن الحكم قرر اللجوء لتقنية الفيديو، ليستقر رأيه على إلغاء الهدف بداعي التسلل ضد اللاعب شادي حسين.

وتقدم اللاعب محمد رضا بوبو بالهدف الأول لفريق فيوتشر في الدقيقة 11 بعدما سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الثاني لفريق فيوتشر في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب أحمد عاطف، بعدما انفرد بالحارس وسددها بنجاح.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه محمد توني لاعب سيراميكا كليوباترا، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة 76 سجل اللاعب أحمد عاطب هدفه الثاني والثالث لفريقه، مستغلا تمريرة من خلف الدفاع ليسددها بشكل رائع في شباك سيراميكا، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وأحرز اللاعب أيمن الصفاقسي الهدف الثالث لفريق فيوتشر في الدقيقة 80، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في العارضة وتجد بعد ذلك متابعة من صفاقسي الذي حولها لداخل الشباك.