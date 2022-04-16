ميلان يقهر جنوى بثنائية ويعود لصدارة الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق فريق ميلان فوزاً غالياً على جنوى بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة ميلان ضد جنوى على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي للموسم الجاري.

وافتتح الروسونيري التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق رفائيل لياو والذي سجل أولى الأهداف في شباك جنوى.

واستمرت محاولات ميلان لتعزيز تقدمه وانتظر حتى الدقيقة 87 من أجل تسجيل الهدف الثاني أمام جنوى عن طريق جونيور ميسياس، ليحسم نقاط المباراة لصالحه.

وبهذا الفوز يستعيد ميلان صدارة الدوري الإيطالي بعدما رفع رصيده للنقطة 71 نقطة وبفارق نقطتين عن الإنتر الوصيف بـ 69 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يظل جنوى في المركز الثامن عشر برصيد 22 نقطة.