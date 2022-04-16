حلمي طولان لمصراوي: إيهاب جلال اختيار جيد للمنتخب.. والبعض يحاول إفشاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعرب حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي عن اندهاشه من الهجوم الذي يتعرض له إيهاب جلال مدرب المنتخب الجديد قبل أن يبدأ مهمته مع الفراعنة.

وكان اتحاد الكرة أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن تعيين إيهاب جلال مدرب بيراميدز في القيادة الفنية للمنتخب المصري خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وقال طولان في تصريحات خاصة لمصراوي: "مبدئياً إيهاب جلال اختيار جيد لتدريب المنتخب على مستوى المدربين المصريين".

وأضاف: "ولكني بأسف للحملة التي يتعرض لها إيهاب جلال رغم أنه لم يبدأ مهمته مع المنتخب حتى الآن".

وأكمل: "في الحقيقة مندهش من الانتقادات التي يتعرض لها سواء من وسائل الاعلام وكذلك الجماهير قبل ما يبدأ عمله".

وتابع: "لماذا تنتقدوه قبل أن يبدأ عمله؟، لماذا يريد البعض إفشاله قبل ما يأخذ الفرصة مع منتخب مصر".

وواصل مدرب إنبي حديثه: "يجب على الجميع دعم ومساندة إيهاب جلال لأنه أصبح مدرب للمنتخب ولهذا لابد من الوقوف بجواره وليس الهجوم عليه".

واستكمل: "اتحاد الكرة لن يرجع في قراره، وهو يتحمل مسؤولية الاختيار ووجب علينا مساندة المدرب الجديد ودعمه بسبب أهمية المرحلة المقبلة".

جدير بالذكر أن إيهاب جلال سيبدأ مهمته مع الفراعنة بخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقرر انطلاقها في شهر يونيو المقبل.