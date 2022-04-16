راحة غير مسبوقة للزمالك.. فيريرا في مهمة تثبيت الأفكار والبحث عن حلول وسط الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة عشرة بمسابقة الدوري، بعد مررو 7 أيام من مواجهة فاركو.

وسقط الزمالك يوم الثلاثاء الماضي، في فخ التعادل السلبي أمام فاركو في الجولة الـ 14 للدوري الممتاز.

وبعد مواجهة فاركو التي اقيمت الثلاثاء الماضي، قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية ليوم واحد، على أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته، غدا السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويملك الزمالك 32 نقطة في صدار ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، لكن الأهلي يتبقى له مباراتين مؤجلتين

وخاض الزمالك خلال 12 يوما 4 مواجهات ما بين مباريات في الدوري ومباراة في دوري أبطال أفريقيا، التي ودعها من دور المجموعات.

ولعب الزمالك بمعدل مباراة كل 3 أو 4 أيام، لذلك ستكون مواجهة الاتحاد المقبلة، التي يحصلها قبلها الفريق على 7 أيام راحة.

وخاض الفريق يوم 1 أريل مواجهة أمام ساجرادا الأنجولي، أعقبها 3 مواجهات بالدوري الأولى كانت يوم 6 أبريل أمام بيراميدز، ثم المقاصة يوم 9 أبريل وبعد ذلك المقاصة يوم 12 من نفس الشهر.

وأفاد مراسل يلا كورة، بأن الزمالك سيستأنف التدريبات مساء غدا السبت، بعد الحصول على راحة ليوم واحد، استعدادا لمواجهة الثلاثاء أمام الاتحاد، وستكون التدريبات خلال أيام السبت والأحد قبل الدخول في معسكر يوم الإثنين المقبل.

وأكد أن فيريرا يبحث عن تثبيت أفكاره خلال تلك الفترة، والعمل أكثر مع اللاعبين الذين لم ينفذوا طريقة لعبه بنسبة 100% حتى الآن، بسبب ضغط المباريات

ومن جانبه، حرص الثنائي أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وروي جوزيه أجواش المدرب المساعد، على التواجد، خلال لقاء فريق مواليد 2003 أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ31 لبطولة الجمهورية.

وجاءت تلك الخطوة، من أجل متابعة لاعبي فريق 2003، والوقوف على مستواهم وفقا للاستراتيجية المتبعة من قبل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على متابعة كافة العناصر في قطاع الناشئين والشباب للبحث عن المواهب القادرة على دعم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.