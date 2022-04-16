شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 15 أبريل العديد من الأحداث الرياضية، منها الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة الرجاء.. والمحلة وفيوتشر يفوزان على الجونة و سيراميكا في الدوري.

الأهلي بالقميص الأحمر و الرجاء بالأخضر قبل مباراة الغد بدوري أبطال أفريقيا

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أقيم الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي الشقيق مساء اليوم الجمعة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدًا السبت.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي فى أبطال أفريقيا.. صور

https://www.youm7.com/5729681

اختتم النادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في العاشرة مساء غد السبت على ملعب الأهلي والسلام، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

غزل المحلة يهزم الجونة بالضربة االقاضية ويرتقى للمركز التاسع بالدوري

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خطف فريق غزل المحلة فوزا مثيرا من الجونة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، على استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

فيوتشر يهزم سيراميكا بثلاثية ويقترب من المربع الذهبى

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فاز فريق فيوتشر على نظيره سيراميكا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم، الجمعة على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

رحلة عمار حمدى نجم الأهلى مع التأهيل من إصابة الصليبي

مازال عمار حمدى لاعب الأهلى يواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى التي تعرض لها فى معسكر الفريق بكأس العالم للأندية الماضى فى الإمارات، حيث أدى اللاعب جزء من مرحلة التأهيل قبل السفر إلى قطر لاستكمال البرنامج العلاجى.

ماذا قدم موسيماني أمام أندية المغرب فى 14 مواجهة قبل موقعة الرجاء؟

يستضيف النادي الأهلي في العاشرة مساء السبت، نظيره الرجاء المغربي، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، خلال اللقاء الذى يقام على استاد السلام، في سهرة رمضانية لا تقبل التهاون من لاعبي القلعة الحمراء الذين يدافعون عن اللقب الذي يحمله الفريق الأحمر في أخر نسختين.

نيمار ينافس شيكابالا فى التشكيلة الأساسية للزمالك أمام الاتحاد السكندري

دخل سيد نيمار لاعب فريق الزمالك الشاب ، والعائد من رحلة احتراف لمدة 6 شهور بالدورى التايلندى في منافسة قوية مع محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق للدخول في التشكيلة الاساسية للفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

أيمن أشرف: الأهلي يعلم صعوبة مباراة الرجاء لكن هدفنا واضح وواحد

قال أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة الرجاء غدًا في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال صعبة ومهمة، ولكنه وزملاءه لديهم هدف واحد هو تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة والتأهل لمواصلة مشوار البطولة.

تذكرتي تعلن عن بوابات دخول الجماهير لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

أعلنت شركة تذكرتي المتخصصة في تنظيم ودخول الجماهير للمباريات، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عن أماكن دخول الجماهير لمباراة الإهلي والرجاء المغربي المقرر لها غدا ضمن مباريات دور الـ 8 لدوري ابطال افريقيا.

كل ما تريد معرفته عن استعدادات وترتيبات الأهلي لمباراة الرجاء المغربي

أصبح الشغل الشاغل حاليا لجماهير الزمالك تجديد ملف نجوم الفريق التى ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى وهم محمد أبو جبل وطارق حامد وعمر السعيد ورزاق سيسيه وعمر السعيد وأشرف بن شرقى وهو الأمر الذى أثار بلبلة خلال الفترة الماضية خاصة بعد توديع دورى الأبطال الأفريقى من دور المجموعات وخروج مرتضى منصور رئيس النادى بقرار يؤكد عدم تجديد عقد أى لاعب من اللاعبين التى ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى .

هل يتحمل الأهلى 15 مليون جنيه تكلفة الحكام الأجانب لنهاية الموسم؟

وافقت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح على طلب النادى الأهلى باستقدام حكام أجانب لمبارياته فى الدورى هذا الموسم، بشرطين الأول أن يتحمل الأهلى تكلفة الحكام الأجانب لجميع المباريات، والثانى أن يتم إبلاغ اتحاد الكرة قبل 15 يوما من المباراة.





كشف مصدر مقرب من معين الشعباني المدير الفني للنادى المصرى حقيقة وجود مفاوضات مع فريق بيراميدز، لتولي الإدارة الفنية للفريق في الفترة المقبلة، خلفاً لإيهاب جلال المدير الفني للفريق، والذى تولى مؤخراً مسئولية تدريب المنتخب الوطني.