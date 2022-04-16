شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم الجونة بالضربة االقاضية ويرتقى للمركز التاسع بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق غزل المحلة فوزا مثيرا من الجونة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، على استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم فريق غزل المحلة من ضربة جزاء عن طريق معاذ الحناوي في الدقيقة 82، لكن بنفس السيناريو تحصل الجونة على ضربة جزاء، تصدى لها البديل خالد قمر مسجلا هدف التعادل للجونة في الدقيقة 87 من زمن اللقاء، وانتظر المحلة حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليسجل طارق سامي مدافع الجونة بالخطأ في مرماه هدف الفوز القاتل للمحلة.

بهذه النتيجة، يحتل غزل المحلة المركز التاسع برصيد 16 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا 16 هدفا، بينما يحل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن وله مباراة مؤجلة مع الأهلى، حقق الفوز 4 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 11 أهداف واستقبل 16 هدفا.

بدأت المباراة سريعة بانفراد تام بالمرمى من أحمد النادري لاعب فريق غزل المحلة ولكن الأخير سدد كرة أبعدها الحارس عماد السيد بشكل رائع من منتصف مرماه، وشهد هذا الشوط محاولات على استحياء من الفريقين لكن دون أن يتغير مؤشر اللقاء.

وشهدت الدقائق العشر الأخيرة قمة الإثارة حيث جاءت ركلة جزاء لصالح فريق غزل المحلة بعد إعاقة من عماد السيد لمحاولة مرور عبد الرحمن عاطف داخل منطقة الجزاء، ترجمها زعيم الفلاحين لهدف أول، ولم يهنأ عبد الحميد بسيوني بالتقدم غذا ارتكب مصطفى العش على كيامبابي لاعب الجونة، في الدقيقة 86 ترجمها خالد قمر لهدف التعادل، لكن الوقت القاتل شهد ثان لصالح فريق غزل المحلة عن طريق طارق سامي بالخطأ في مرماه.

لعب الجونة اللقاء بتشكيل على النحو التالي: "عماد السيد في حراسة المرمى، وألآن كيمباباي وطارق سامي وعمرو سعداوي وعمر طارق في الدفاع، ونور السيد وإسلام محارب وإسلام عبد النعيم ومحمود شبراوي وكريم طارق في الوسط، وأرنوواد في الهجوم.

فيما جاء تشكيل المحلة على النحو التالي: "عمرو شعبان ومحمد فتح الله ومعاذ الحناوي وهاني عادل ومصطفى العش وحميد ماو وأحمد الندري وهشام عادل وإبراهيم كونيه وباولن فوافي وعبده يحيى".