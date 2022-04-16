شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم سيراميكا بثلاثية ويقترب من المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق فيوتشر على نظيره سيراميكا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم، الجمعة على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لـ فيوتشر محمد رضا "بوبو" في الدقيقة 11، قبل أن يضيف أحمد عاطف الهدف الثانى في الدقيقة 33 ،ثم اختتم أهداف فيوتشر أيمن الصفاقسى في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة وصل فيوتشر إلى النقطة 22 جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 7 أهداف، ليقترب الفريق من المربع الذهبي.

بينما تراجع سيراميكا إلى المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.

وألغى الحكم طارقى مجدى هدفا لـ سيراميكا سجله وينفول كوبينا في الدقيقة 8 من عمر المباراة بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" بداعى التسلل كما أٌلغى هدفا لـ فيوتشر سجله أحمد عاطف في الدقيقة 67 لذات السبب.

وتعرض محمد تونى لاعب سيراميكا للطرد بعد حصوله على الإنذار الثانى في الدقيقة 52 ليضطر هيثم شعبان المدير الفنى للدفع بمصعب البطاط بدلا من علاء عطا لمحاولة السيطرة على وسط الملعب ومنع الهجمات على فريقه.

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: جوناثان أنجويم – سعد سمير – محمود مرعي – عمر كمال.

خط الوسط: محمد رضا – كريم نيدفيد – محمد فاروق – ناصر ماهر – أحمد رفعت.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: علاء عطا – عبد الله محمود – سيف تقا – أحمد محسن.

خط الوسط:محمد توني – محمود نبيل – وينفول كوبينا – بلال السعيداني – محمد إبراهيم.

خط الهجوم: شادي حسين.