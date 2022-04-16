شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الصفاقسى يسجل الهدف الثالث لـ فيوتشر فى شباك سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أيمن الصفاقسى لاعب فيوتشر الهدف الثالث لفريقه في شباك سيراميكا في الدقيقة 80 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: جوناثان أنجويم – سعد سمير – محمود مرعي – عمر كمال.

خط الوسط: محمد رضا – كريم نيدفيد – محمد فاروق – ناصر ماهر – أحمد رفعت.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: علاء عطا – عبد الله محمود – سيف تقا – أحمد محسن.

خط الوسط:محمد توني – محمود نبيل – وينفول كوبينا – بلال السعيداني – محمد إبراهيم.

خط الهجوم: شادي حسين.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 14 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.

بينما يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 7 أهداف.