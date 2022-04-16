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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي فى أبطال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم النادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في العاشرة مساء غد السبت على ملعب الأهلي والسلام، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
وأقيم الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي الشقيق مساء اليوم الجمعة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها غدًا السبت.
وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد وحسن منصور إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، المسؤول الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق، إلى جانب وفد نادي الرجاء المغربي وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة.
وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي فريق الرجاء زيه الأخضر بالكامل.
وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.
استاد التتش
أعضاء الاهلي يتابعون التدريب
اعضاء الاهلي يتابعون المران
افشه فى مران الاهلي
افشه وسليمان وهاني
اليو ديانج في تدريب الاهلي
بيرسي تاو
تاو في مران الاهلي
تاو يداعب الكرة
تدريب الاهلي استعدادًا للرجاء
تدريب الاهلي استعدادًا لمباراة الرجاء
تدريبات بدنية لمحمد عبد المنعم
حراس الاهلي
حراس مرمى الاهلي
عبد القادر وطاهر وناشئين الاهلي
عبد المنعم في تدريبات الاهلي
فريق الاهلي يستعد للرجاء
فريق الاهلي
لاعبو الاهلي يستعدون لمباراة الرجاء
محمد الشناوي حارس الاهلي
محمد الشناوي
ميكسوني لاعب الاهلي