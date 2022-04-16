شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي فى أبطال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم النادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في العاشرة مساء غد السبت على ملعب الأهلي والسلام، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي الشقيق مساء اليوم الجمعة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها غدًا السبت.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد وحسن منصور إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، المسؤول الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق، إلى جانب وفد نادي الرجاء المغربي وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي فريق الرجاء زيه الأخضر بالكامل.

وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.



استاد التتش



أعضاء الاهلي يتابعون التدريب



اعضاء الاهلي يتابعون المران



افشه فى مران الاهلي



افشه وسليمان وهاني



اليو ديانج في تدريب الاهلي



بيرسي تاو



تاو في مران الاهلي



تاو يداعب الكرة



تدريب الاهلي استعدادًا للرجاء



تدريب الاهلي استعدادًا لمباراة الرجاء



تدريبات بدنية لمحمد عبد المنعم



حراس الاهلي



حراس مرمى الاهلي



عبد القادر وطاهر وناشئين الاهلي



عبد المنعم في تدريبات الاهلي



فريق الاهلي يستعد للرجاء



فريق الاهلي



لاعبو الاهلي يستعدون لمباراة الرجاء



محمد الشناوي حارس الاهلي



محمد الشناوي