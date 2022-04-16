شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 15/ 4/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة الموافق 15 أبريل 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها الزمالك يرحب بانتقال الجزيري إلى السعودية، ونيمار ينافس شيكابالا فى التشكيلة الأساسية أمام الاتحاد السكندري.

هل يعود ملف تجديد عقد أبو جبل وطارق حامد على طاولة الزمالك ؟

أصبح الشغل الشاغل حاليا لجماهير الزمالك تجديد ملف نجوم الفريق التى ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى وهم محمد أبو جبل وطارق حامد وعمر السعيد ورزاق سيسيه وعمر السعيد وأشرف بن شرقى وهو الأمر الذى أثار بلبلة خلال الفترة الماضية خاصة بعد توديع دورى الأبطال الأفريقى من دور المجموعات وخروج مرتضى منصور رئيس النادى بقرار يؤكد عدم تجديد عقد أى لاعب من اللاعبين التى ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى .

إمام عاشور يعود لتشكيل الزمالك الأساسى أمام الاتحاد السكندرى

يعود إمام عاشور لاعب وسط الزمالك لقيادة وسط الفريق فى مباراته الهامة أمام الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل بالإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى.

نيمار ينافس شيكابالا فى التشكيلة الأساسية للزمالك أمام الاتحاد السكندري

دخل سيد نيمار لاعب فريق الزمالك الشاب ، والعائد من رحلة احتراف لمدة 6 شهور بالدورى التايلندى في منافسة قوية مع محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق للدخول في التشكيلة الاساسية للفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

مباراة فاركو والزمالك على المائدة الفنية لـ عودة قبل موقعة الأثنين

يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، على دراسة المباريات السابقة لفريق فاركو، وآخرها مباراة الزمالك في الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق البرتقالي قبل اللقاء الذي يجمع المقاولون وفاركو يوم الاثنين المقبل.

الزمالك يرحب بانتقال الجزيري إلى السعودية

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن وجود اتجاه داخل إدارة النادي للموافقة علي احتراف التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، في ظل تأكيد اللاعب لإدارة النادي عن وجود عروض من بعض الأندية السعودية ويتم تجهيزها لتقديمها رسميا الي إدارة النادي.

تعليمات خاصة لعلاء وعبد الغنى وتجهيز عبد المجيد فى الزمالك