وفد الرجاء المغربي يهدى الأهلي درع وقميص الفريق ويشيد بحفاوة الاستقبال

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الرجاء المغربي يهدى الأهلي درع وقميص الفريق ويشيد بحفاوة الاستقبال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص وفد نادي الرجاء المغربي، الذي حضر الاجتماع الفني لمباراة فريقه أمام النادي الأهلي على إهداء درع وقميص خاص للنادي تسلمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
وقام عبد الله الإبراهيمي، رئيس بعثة الفريق في مصر والمتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء، بتقديم درع ناديه إهداء للنادي الأهلي، كما أهدى قميص الفريق إلى محمود الخطيب رئيس النادي، فضلًا عن نسخة من كتاب ملحمة الرجاء.. دروب المجد الخاص بالنادي المغربي.
وقال الإبراهيمي إن العلاقات بين الأهلي والرجاء وطيدة وقوية وضاربة في عمق التاريخ، وإن المواجهة بين الفريقين تعتبر تنافسًا شريفًا على أرضية الميدان، فيما تبقى روابط المحبة والأخوة بين الناديين وجماهيرهما باقية وممتدة.
وأشاد بحفاوة الاستقبال من جانب مسئولي الأهلي، مؤكدًا أن بعثة الأهلي سوف تحظى بمعاملة مماثلة في لقاء الإياب الذي يقام يوم الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.
وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي قد عقد مساء اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدًا السبت.
وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد وحسن منصور إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، المسؤول الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق، إلى جانب وفد نادي الرجاء وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة ومندوب نادي الرجاء المغربي.
وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي فريق الرجاء زيه الأخضر بالكامل.
وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.
ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي في العاشرة مساء غد السبت على ملعب الأهلي و السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال اأفريقيا.