شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الرجاء المغربي يهدى الأهلي درع وقميص الفريق ويشيد بحفاوة الاستقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وفد نادي الرجاء المغربي، الذي حضر الاجتماع الفني لمباراة فريقه أمام النادي الأهلي على إهداء درع وقميص خاص للنادي تسلمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وقام عبد الله الإبراهيمي، رئيس بعثة الفريق في مصر والمتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء، بتقديم درع ناديه إهداء للنادي الأهلي، كما أهدى قميص الفريق إلى محمود الخطيب رئيس النادي، فضلًا عن نسخة من كتاب ملحمة الرجاء.. دروب المجد الخاص بالنادي المغربي.

وقال الإبراهيمي إن العلاقات بين الأهلي والرجاء وطيدة وقوية وضاربة في عمق التاريخ، وإن المواجهة بين الفريقين تعتبر تنافسًا شريفًا على أرضية الميدان، فيما تبقى روابط المحبة والأخوة بين الناديين وجماهيرهما باقية وممتدة.

وأشاد بحفاوة الاستقبال من جانب مسئولي الأهلي، مؤكدًا أن بعثة الأهلي سوف تحظى بمعاملة مماثلة في لقاء الإياب الذي يقام يوم الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي قد عقد مساء اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدًا السبت.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد وحسن منصور إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، المسؤول الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق، إلى جانب وفد نادي الرجاء وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة ومندوب نادي الرجاء المغربي.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي فريق الرجاء زيه الأخضر بالكامل.

وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي في العاشرة مساء غد السبت على ملعب الأهلي و السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال اأفريقيا.