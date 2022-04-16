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شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يلبى طلب طفل أهلاوى بالتوقيع على التيشيرت.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لبى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب طفل أهلاوي طلب توقيع المدرب على التيشيرت الخاص به، خلال مران الأهلى المسائي اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي فى دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.
وفاجأ المشجع الصغير مدرب الأهلي بطلب التوقيع على التيشيرت ليظهر موسيماني رضاه عن طلب الطفل، ليركض الأخير بالتيشيرت فرحا بعدما حصل على توقيع مدرب الأهلي.
ويلتقى الأهلي مع الرجاء المغربي في العاشرة مساء غد السبت على ملعب الأهلي والسلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
موسيمانى يلبى طلب طفل أهلاوي بتوقيعه على التيشيرت (1)
موسيمانى يلبى طلب طفل أهلاوي بتوقيعه على التيشيرت (2)
موسيمانى يلبى طلب طفل أهلاوي بتوقيعه على التيشيرت (3)
موسيمانى يلبى طلب طفل أهلاوي بتوقيعه على التيشيرت (4)
وأقيم الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي الشقيق مساء اليوم الجمعة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدًا السبت.
وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد وحسن منصور إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، المسؤول الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق، إلى جانب وفد نادي الرجاء المغربي وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة.