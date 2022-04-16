شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يلبى طلب طفل أهلاوى بالتوقيع على التيشيرت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لبى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب طفل أهلاوي طلب توقيع المدرب على التيشيرت الخاص به، خلال مران الأهلى المسائي اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي فى دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وفاجأ المشجع الصغير مدرب الأهلي بطلب التوقيع على التيشيرت ليظهر موسيماني رضاه عن طلب الطفل، ليركض الأخير بالتيشيرت فرحا بعدما حصل على توقيع مدرب الأهلي.

ويلتقى الأهلي مع الرجاء المغربي في العاشرة مساء غد السبت على ملعب الأهلي والسلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.



موسيمانى يلبى طلب طفل أهلاوي بتوقيعه على التيشيرت (1)



موسيمانى يلبى طلب طفل أهلاوي بتوقيعه على التيشيرت (2)



موسيمانى يلبى طلب طفل أهلاوي بتوقيعه على التيشيرت (3)



موسيمانى يلبى طلب طفل أهلاوي بتوقيعه على التيشيرت (4)

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي الشقيق مساء اليوم الجمعة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدًا السبت.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد وحسن منصور إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، المسؤول الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق، إلى جانب وفد نادي الرجاء المغربي وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة.